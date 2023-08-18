Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 00:07
3DAKIKADAN FQZLA SÜRMESİN TALİMATI!!!

Arkadaşlar konuşmayı açıp izleyen yok mu ? Bi tek benim mi dikkatimi çekti anlamadim.Kusura bakmayın Arkadaşlar ama sendiklqr bugün ne kadar pasif olduklarını ve danışıklı bir dönüşün içinde olduklarını o kadar belli ettiler ki.Memursen başkanı çıkıp toplantıdan sonra açıklama yapıp , tweetler paylaşıyorlar. Mert olun kardeşim delikanlı olun çalışma bakanı hükumeti temsil ediyor sen 25 milyonu temsil ediyorsun bakan orda konuşmayı devrederken konuşmanız 3 dakikadan fazla sürmesin diye talimat veriyor.Ve buna rağmen teşekkür ederiz deyip kalkıp gitmesi gereken tepkisini koyması gereken sendika başkanları açıklama yapmaya çalışıyorlar.ınsanlari aptal yerine koymayın kardeşim hakem heyetine gittiğinde hakem heyetinin zammı işveren tarafının bir iki puan üstüne çıkarıp anlaşma sağlanan diger maddelerin bir kısmını kabul etmeyerek aba altından sopa göstereceğini sayın bakan da biliyor sendika temsilcisi de...Bizse oturmuş bi ümit tiyatro seyrediyoruz.Sıkıyorduysa Ergün Atalay a karşı da bu şekilde davransaydiniz ya veya işçi konfederasyonlarina.tabi cumhurbaşkanı seçimi kazanıldı eşik atlandi ya.ama ilahi adalet var bunun yerel seçimi de var.

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