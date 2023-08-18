Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 00:11
il emri başvurusu

Eş durumu tayini isterken eskiden il emri için altta bir kutucuk tıklanıyordu .Bu tercihler dışında atanmayı kabul ediyorum şeklinde.

isteğe bağlı il dışı atamasında da vardı. Ben ağustos eş durumunda ve şubat atamasında göremedim.İl veya ilçe emrine atanmak için ne yapmalıyım?

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