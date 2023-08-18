Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 00:13
memurlar.net uyuma memursenin eylem kararı haber yap
ne biçim memur sitesi bu ülkenin en çok üyesine sahip memersen eylem kararı aldı tek bi haber yok

ragazzabella
Şef
18 Ağustos 2023 00:47

iktidar güdümünde olmayan bir memurlar sitesi kurulana kadar bununla idare edeceğiz maalesef

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