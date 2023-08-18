Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 00:25
Bakabilir misiniz, söke Hilmi Fırat açık mi?

Kontenjanlar liste halinde yok. Sinifci arkadaşlar, bakabilir misiniz, Söke Hilmi Fırat ilkokulu açık mi?

Şundan sordum, müdür ilişiği kes, yerine biri gelmez, mağdur oluruz dedi, ben de tayinim çıktı, yerim boş gösterilir dedim ilişik kesmesem bile dedim.

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