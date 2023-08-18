Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 00:49
2 Ayda Bir Zamma Ne Oldu Ali Yalçın

Talepler arasında hatta bence en önemlisi 3 ayda 1 zam olarak verilmesi yer alıyordu. Bakan bey iki teklifte de 6 aylık teklif sundu. Ancak Ali Yalçın 3 aylık teklif istiyoruz diye açıklama yapmıyor.

Bu kadar pısırık bir sendikada bu kadar üye nasıl olur anlam veremiyorum.

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