Mal beyanı hak.

Öncelikle okuduğunuz için şimdiden teşekkürler, lütfen bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim.

Ben 30.000 ₺+40.000₺ =70.000₺ iki ayrı bankadan olmak üzere Mayıs ayında kredi kullandım, uzerine de nakit birikim koyarak 100.000tl ye motosiklet aldım. İnternet üzerinden sipariş verdim ödemeyi yaptım ve aynı dönemde personel kaleme giderek durumu sordum onlarda bana aracı üstüne aldığında gel kredi kullanım belgeleri ile taksit tablosu getir beyanını yap demişti. Araç bu ay Ağustos ayının ikinci haftasında teslim edildi. Aracı beyan etmek istediğimi soyledigim de krediyi duyunca krediyi önceden çekmişsin şimdi beyan edersen sorun olur denildi. Ama ben beyan etmek istiyorum aracı yeni üzerime aldım ama krediler iki ay önce çekildi ben kredileri zamanında beyan etmediğim için problem yaşar mıyım diye düşünüyorum personel kalem mi acaba abartiyor,ya da ben mi evham yapıyorum?. Krediler iki ayrı bankadan çekildiği için mantıken borç tutarları ayrı ayrı bakıldığında maaşımın (Mayıs 2022) 5 katının üzerine çıkmıyor. Ama Total de 70 k oluyor ve evet üzerine çıkıyor. Sözleşmeli memur olduğum içinde biraz çekiniyorum açıkçası.