Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 00:56
Mal beyanı hak.

Öncelikle okuduğunuz için şimdiden teşekkürler, lütfen bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim.

Ben 30.000 &#8378;+40.000&#8378; =70.000&#8378; iki ayrı bankadan olmak üzere Mayıs ayında kredi kullandım, uzerine de nakit birikim koyarak 100.000tl ye motosiklet aldım. İnternet üzerinden sipariş verdim ödemeyi yaptım ve aynı dönemde personel kaleme giderek durumu sordum onlarda bana aracı üstüne aldığında gel kredi kullanım belgeleri ile taksit tablosu getir beyanını yap demişti. Araç bu ay Ağustos ayının ikinci haftasında teslim edildi. Aracı beyan etmek istediğimi soyledigim de krediyi duyunca krediyi önceden çekmişsin şimdi beyan edersen sorun olur denildi. Ama ben beyan etmek istiyorum aracı yeni üzerime aldım ama krediler iki ay önce çekildi ben kredileri zamanında beyan etmediğim için problem yaşar mıyım diye düşünüyorum personel kalem mi acaba abartiyor,ya da ben mi evham yapıyorum?. Krediler iki ayrı bankadan çekildiği için mantıken borç tutarları ayrı ayrı bakıldığında maaşımın (Mayıs 2022) 5 katının üzerine çıkmıyor. Ama Total de 70 k oluyor ve evet üzerine çıkıyor. Sözleşmeli memur olduğum içinde biraz çekiniyorum açıkçası.

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiGeçici görevlendirme hakkındaZabit katibi personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak?Cezaevi Katibi Tayin OlayıKurumlararası nakilKadroya Geçen Z.Katibi Tekrar Açıktan Memur Olarak Atanabilir Mi ?Modern Köle: zabıt katibiDeprem bölgesi fazla mesai hk.Adliye de bilgisayar teknisyeni olarak kalmak mi yoksa öğretmen olarak atanmak mi (atandım)Promosyon güncellemesi hk.

Sözlük

Mükemmel bir atlayış 2 mükemmel anlamsızlık 3 İçinden geleni söyle 2 güne bir söz bırak 1 Aslan burcu kadını 3 event olmak 1 kıskanmak 2 Nasıl olacak bu işler 2 Eter 1 teknolojik alet sosayl medya kullanmıyorum tavırları 2

Son Haberler

Yaş haddini dolduran öğretim üyelerinin sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin Yönerge hükümlerine iptalMilli Savunma Üniversitesi Öğretim Programları, Materyalleri, Ortamları, Araştırma ve Uygulama Geliştirme Merkezi Yönetmeliği18 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıCumhurbaşkanlığı: Türk gemisine baskın yapan Rusya'yı ikaz ettikAğaca çarpan otomobilde bilekleri ve boynu kesilmiş ceset bulundu

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?