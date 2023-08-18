Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 02:13
İlışik kesmeyle alakalı lütfen

İdari bir soruşturmada kendi talebimle ceza olarak değil yerim değisti. Aynı ilin farklı ilçesi. Şimdi ilişiğimi kesme yönünde yazı gelmiş. Sorum şu ilişik kesme süresi var mı? Yoksa ilişik kesene kadar süre yok kestikten sonra mı 15 gün başlıyor? Forumda 32 gün kesmeyen gördüm süre kestikten sonra başlıyormuş. Kesmezsem nolur ivedi kes yazmışlar

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