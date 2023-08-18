Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 06:42
mazereti olmayan bekar öğretmenler için

il içinde 2 yıl, il dışına 2+1 yıl şartı getirilmeli

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