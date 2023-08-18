Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 06:52
Zorunlu hizmet affına uğrayanlarda 3 yıl şartını kaldırdı haberi

haberi hatırlıyor musunuz ? peki sonra ne mi oldu ? başvuru için tıkladığınız mebbis ekranında ;

evet kadroya geçtin zh muafiyeti geldi ama sen ilk atamasın 3+1'e tabisin...


RAM.OzelEgitim
Aday Memur
18 Ağustos 2023 06:55

başlıkta haber linki tamamı çıkmamış merak edenler için ;

https://www.memurlar.net/haber/1070948/meb-yer-degistirmelerde-zorunlu-hizmet-affina-ugrayanlarda-3-yil-sartini-kaldirdi.html


Nakahella
Aday Memur
18 Ağustos 2023 08:18

2016 yılından beri 3+1 zorunluluğunu hiçbir koşulda bitirmiyor MEB maalesef İsmet Yılmaz'ın hediyesi

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