Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 07:52
Memuriyetten önce askerlikten dolayı yıllık izin
Memuriyetten önce 12 ay askerlik yaptım kademe ilerlemesi yapıldı yıllık izin de hakeder miyim eğer ediyorsam dilekçeyi nasıl yazmalıyım ?

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