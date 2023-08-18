Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 08:43
ÖSYM-GÖREVDE YÜKSELME

ÖSYM'NİN DÜN AÇMIŞ OLDUĞU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAKKINDA AYDINLATABİLECEK OLAN BİRİSİ VAR MI ? TEŞEKKÜRLER.


bravehard
Daire Başkanı
18 Ağustos 2023 08:58

Neyi merak ediyorsunuz?

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