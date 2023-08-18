Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


18 Ağustos 2023 09:02
CEZA VE TEVKİFEVLERİNDEN ADALET BAKANLIĞINA ENGELLİ TEKNİSYEN YER DEĞİŞİMİ SÜREC UZUN SÜRERMİ

merhabalar

15 mayısta CTE EKPSS den engelli TEKNİSYEN olarak İş başı yaptım 16 mayısta adliyeye geçiş için dilekçe verdim daha sonuçlanmadı süreç uzun sürer mi TEŞEKKÜRLER.

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