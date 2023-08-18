Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ağustos 2023 09:07
Yeni KPSS puanıyla KİT'e geçme

2022 KPSS puanıyla KİT'te 3 yılı doldurduktan sonra 2024 KPSS son atamasıyla farklı bir KİT kurumuna gidebiliyor muyuz?


pelerinsiz.süpermen
Aday Memur
18 Ağustos 2023 09:38

hocam 2022/2 alımında kite atandıysanız 2024 kpss nin son iki alımında başka kite geçebilirsiniz


DopingMühendis
Memur
18 Ağustos 2023 10:04

Son iki alıma yetişmez muhtemelen. Atanma tarihi yerleştirme tarihinden 1-2 ay sonra oluyor. 2024 3.alım tercih döneminde daha 3.yılını doldurmamış olur. Son atama garanti olur.

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