Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 09:08
Bilkent Ş.H. verilir Etlik Ş.H alınır.

Evime yakın olması nedeniyle Bilkent'ten, Etliğe becayiş yapmak istiyorum.

ilgilenenler 05439435206 nolu telefondan ulaşabilir.

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