Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Ağustos 2023 09:10
Ceza Ve Tevkifevlerin den Adalet Bakanlığına Engelli Teknisyen Yer Değişimi HK

merhabalar15 mayısta CTE EKPSS den engelli TEKNİSYEN olarak İş başı yaptım 16 mayısta adliyeye geçiş için dilekçe verdim daha sonuçlanmadı süreç uzun sürer mi TEŞEKKÜRLER.

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