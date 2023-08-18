enflasyon farkı

Devlet şuan toplu sözleşmelerde olduğu gibi önceden sana bir zam oranı vermeyi belirliyor, diyor ki 2024 Ocak- Haziranda enflasyon %15 civarı çıkacaktır, o yüzden sana %15 zam, ama 2024 Ocak-Haziran enflasyonu belli olduğunda ve %15den yüksek çıktığında atıyorum %30 çıktı, aradaki %13 enflasyon farkını, temmuzda maaşlara eklettiriyor. Kusura bakmayın ben %15 çıkar diye düşündüm ve biz %15e göre 6 ay maaş almış olduk, ama hayat %30 pahalandı alın size 6 ay boyunca eksik verdiğim %13 zammı diyor. Yani bir zam öngörülüp veriliyor, sonrasında aradaki fark 6 ay sonra, geçmiş 6 ayın oranlarına göre düzeltiliyor.

Kümülatif demek mesela Çay 100 TL idi, %10 zam geldi ocakta, şubatta %10 daha geldi. Çoğu insan topluyor ama burada fiyatlar çarpılması lazım (1,1*1,1=1,21, yani kümülatif %21). Çoğu kişi toplayıp %10+%10 = % 20 zam geldi diyor ama aslında kümülatif %21.