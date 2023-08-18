Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 09:26
enflasyon farkı

şimdi biz bu enflasyon farkını nasıl alıyoruz nasıl hesaplanıyor yıl sonunda çıkan enflasyon yüzdelik zamdan mı düşülüyür yani yüzde 15 den mi düşülüyor bu kümülatif falan ne demek bilen arkadaş aydınlatabilir mi


HC.2727
Aday Memur
18 Ağustos 2023 09:27

bilmediğim için soruyorum cehaletimi mazur görün lütfen


has immemorial
Aday Memur
18 Ağustos 2023 09:43

ocak-haziran dönemi için diyelim ki memur %10 zam almıştı. ilk 6 aylık dönemde enflasyon %15 enflasyon çıktı. Bu durumda %5 enflasyon farkı alırsın.


genegel
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 10:02

Devlet şuan toplu sözleşmelerde olduğu gibi önceden sana bir zam oranı vermeyi belirliyor, diyor ki 2024 Ocak- Haziranda enflasyon %15 civarı çıkacaktır, o yüzden sana %15 zam, ama 2024 Ocak-Haziran enflasyonu belli olduğunda ve %15den yüksek çıktığında atıyorum %30 çıktı, aradaki %13 enflasyon farkını, temmuzda maaşlara eklettiriyor. Kusura bakmayın ben %15 çıkar diye düşündüm ve biz %15e göre 6 ay maaş almış olduk, ama hayat %30 pahalandı alın size 6 ay boyunca eksik verdiğim %13 zammı diyor. Yani bir zam öngörülüp veriliyor, sonrasında aradaki fark 6 ay sonra, geçmiş 6 ayın oranlarına göre düzeltiliyor.

Kümülatif demek mesela Çay 100 TL idi, %10 zam geldi ocakta, şubatta %10 daha geldi. Çoğu insan topluyor ama burada fiyatlar çarpılması lazım (1,1*1,1=1,21, yani kümülatif %21). Çoğu kişi toplayıp %10+%10 = % 20 zam geldi diyor ama aslında kümülatif %21.

HC.2727, 39 dk. önce

bilmediğim için soruyorum cehaletimi mazur görün lütfen

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