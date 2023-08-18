Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


18 Ağustos 2023 09:28
becayiş

selam arkadaşlar Bursada belediyede görevliyim teknik kadroda Aydın veya denizliye belediyeye becayiş yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa görüşebiliriz teşekkür ederim.

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