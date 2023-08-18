Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 09:34
Deprem Bölgesinde iken tayin isteyip sonra iptal ettirmenin Cezası var mı?

Merhaba. Deprem bölgesinde görev yapıyorum. Depremde evimiz hasar aldıgı için deprem nedeniyle tayin istedim. Taynim çıktı, gidecegımız ilde konut arzında sıkıntı vardı yerleşemedık. Geri kadromun olduğu ilde kalmaya devam ettik ve tayınımızı iptal ettırdım. Bu nedenle dönem tayınlerıne katılamayacagım soylenıyor, İl sağlığın ustun zekalı memurları sadece kişisel görüşlerini soyluyorlar. Hastanede ise "Deprem bölgesinde kalarak o bölgeye hizmet etmeye devam ettiğim için cezaya tabi olmadığımı, ceza başka ilden deprem bolgesıne tayın ısteyıpte ıptal ettırenleri kapsadığını soyledıler. fakat her ıkısı içinde net bı yonetmelik yazısı açıklaması göremedım. Yardımlarınızı beklerım.

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