Ocak Ayında %43 Zam Neredeyse Kesinleşmişken, Neden Bu Göz Doymazlık !

Sosyalist ve hatta biraz komunist tarza yakın ifadelerde bulunmuşsunuz. Çok güzel pembe senaryolar çiziyorsunuz ama enflasyonist ortamda pastanın adil dağıtılabilmesi imkansızdır. Zenginin daha çok kazanıp, sabit ücretlinin ezilmesi lazım. Bakın ülkemizde ve dünyadaki diğer kriz yaşamış ülkelerde (yunanistan mesela) devlet önce sabit ücretlilerin ya maaşını keser ya da alım gücünü azaltır. NEdense kimse zenginlere dokunamıyor, kurumlar vergisini artırmak yerine, dar gelirliyi etkileyecek vergi artışları geliyor genelde.
Keşke ülkemiz gelişmiş olsa, bütçe açığı değil fazlası veren bir ülke olsak, ortada güzel bir para olsa da herkese adil dağıtılabilse ama malesef pasta o kadar büyük değil.
Emekliler konusuna gelince de EYT'nin bir bedeli olmalıydı diye düşünüyorum. Seçim nedeniyle 45 yaşında adam ölene kadar bu devletten emekli ücreti alacak, bir yandan da çalışacak. 45 yaşında emeklilik nedir kardeşim? Bir de 2-3 milyon gibi bir sayıdan bahsediyoruz. EYT öncesi 13.5 milyon emekli varken şuan 15 milyonun üstünde.
45 yaşında biri ayda 7500 TL'den yılda 90bin, 85'e kadar yaşasa, 40 yılda 3.6 milyon TL (günümüz değeriyle) devletten para alacak. 3 milyon EYT'li olduğunda 10 trilyon TL yapıyor. Bu nedenle emeklilere EYT'nin cezası çekildi diye düşünüyorum.
Şuan 15 milyondan fazla emekli, 3 milyon memur, 700bin kamu işçisi var. Emekliye vereceğin Bin TL yi, memura 5 bin, işçiye 20bin olarak verebilyorsun.
Sosyalist ve hatta biraz komunist tarza yakın ifadelerde bulunmuşsunuz. Çok güzel pembe senaryolar çiziyorsunuz ama enflasyonist ortamda pastanın adil dağıtılabilmesi imkansızdır. Zenginin daha çok kazanıp, sabit ücretlinin ezilmesi lazım. Bakın ülkemizde ve dünyadaki diğer kriz yaşamış ülkelerde (yunanistan mesela) devlet önce sabit ücretlilerin ya maaşını keser ya da alım gücünü azaltır. NEdense kimse zenginlere dokunamıyor, kurumlar vergisini artırmak yerine, dar gelirliyi etkileyecek vergi artışları geliyor genelde.
Keşke ülkemiz gelişmiş olsa, bütçe açığı değil fazlası veren bir ülke olsak, ortada güzel bir para olsa da herkese adil dağıtılabilse ama malesef pasta o kadar büyük değil.
Emekliler konusuna gelince de EYT'nin bir bedeli olmalıydı diye düşünüyorum. Seçim nedeniyle 45 yaşında adam ölene kadar bu devletten emekli ücreti alacak, bir yandan da çalışacak. 45 yaşında emeklilik nedir kardeşim? Bir de 2-3 milyon gibi bir sayıdan bahsediyoruz. EYT öncesi 13.5 milyon emekli varken şuan 15 milyonun üstünde.
45 yaşında biri ayda 7500 TL'den yılda 90bin, 85'e kadar yaşasa, 40 yılda 3.6 milyon TL (günümüz değeriyle) devletten para alacak. 3 milyon EYT'li olduğunda 10 trilyon TL yapıyor. Bu nedenle emeklilere EYT'nin cezası çekildi diye düşünüyorum.
Şuan 15 milyondan fazla emekli, 3 milyon memur, 700bin kamu işçisi var. Emekliye vereceğin Bin TL yi, memura 5 bin, işçiye 20bin olarak verebilyorsun.