Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 09:36
Ocak Ayında %43 Zam Neredeyse Kesinleşmişken, Neden Bu Göz Doymazlık !

Ülkede neredeyse on milyon insan, sadece 7500 TL ile yaşamlarını sürdürmeye çabalar durumdayken, Ocak ayında neredeyse 30.000 TL maaş alacak olmamıza rağmen, henüz bu süreç başlamadan isyankar bir tavır sergilemeye başlamanız oldukça düşündürücü.

Unutmamanız gereken şey, bu ülkede sadece memurların bulunmadığıdır; işçiler, emekliler, dul ve yetimler de aynı toplumun bir parçasıdır. Şahsi görüşüme göre, hükümetin, hem biz çalışanlar hem de kamudaki işçiler için yapılan maaş artışlarını abartılı şekilde değil, daha adil bir paylaşım anlayışıyla gerçekleştirmesi gerektiğiydi; böylece emekliler ve diğerleride de bu düzenlemeye dahil edilmeliydi. Daha hakkaniyetli bir bölüşüm olmalıydı.

Tavrınızı şaşkınlıkla takip ediyor ve üzülerek izliyorum. Ülkedeki kaynakların adil bir şekilde dağıtılması gerektiği düşünüldüğünde, beş litre su varsa, memurlar olarak sadece dört litresini talep etmek yerine daha geniş bir perspektiften bakmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bu yaklaşımınız, benim için üzücü bir durum yaratıyor. İnanın, sizin bu tavrınız nedeniyle utanıyorum.


genegel
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 09:56

Sosyalist ve hatta biraz komunist tarza yakın ifadelerde bulunmuşsunuz. Çok güzel pembe senaryolar çiziyorsunuz ama enflasyonist ortamda pastanın adil dağıtılabilmesi imkansızdır. Zenginin daha çok kazanıp, sabit ücretlinin ezilmesi lazım. Bakın ülkemizde ve dünyadaki diğer kriz yaşamış ülkelerde (yunanistan mesela) devlet önce sabit ücretlilerin ya maaşını keser ya da alım gücünü azaltır. NEdense kimse zenginlere dokunamıyor, kurumlar vergisini artırmak yerine, dar gelirliyi etkileyecek vergi artışları geliyor genelde.

Keşke ülkemiz gelişmiş olsa, bütçe açığı değil fazlası veren bir ülke olsak, ortada güzel bir para olsa da herkese adil dağıtılabilse ama malesef pasta o kadar büyük değil.

Emekliler konusuna gelince de EYT'nin bir bedeli olmalıydı diye düşünüyorum. Seçim nedeniyle 45 yaşında adam ölene kadar bu devletten emekli ücreti alacak, bir yandan da çalışacak. 45 yaşında emeklilik nedir kardeşim? Bir de 2-3 milyon gibi bir sayıdan bahsediyoruz. EYT öncesi 13.5 milyon emekli varken şuan 15 milyonun üstünde.

45 yaşında biri ayda 7500 TL'den yılda 90bin, 85'e kadar yaşasa, 40 yılda 3.6 milyon TL (günümüz değeriyle) devletten para alacak. 3 milyon EYT'li olduğunda 10 trilyon TL yapıyor. Bu nedenle emeklilere EYT'nin cezası çekildi diye düşünüyorum.

Şuan 15 milyondan fazla emekli, 3 milyon memur, 700bin kamu işçisi var. Emekliye vereceğin Bin TL yi, memura 5 bin, işçiye 20bin olarak verebilyorsun.


akborsa
Aday Memur
18 Ağustos 2023 10:02

cehalet ile ben mücadele edemem,bu hükümetlerin görevi.şimdi senin cehaletini yüzüne vursam,vuramam.çünki söylediklerimi anlayacak kapasiten zaten yok.boş duvara konuşmanın faydası yok.gerizekalılar ve ölüler için sorun yok.ölen arkasında bıraktıklarına dert iken bu gerizekalılar da çevresinde kilere dert


Karizmaunl
Şef
18 Ağustos 2023 10:05

Milli gelirin %50 sini 800 bin kişi bölüşürken, geriye kalanını 79 milyon paylaşıyor. Senin bahsettiğin gibi 5 litre suyun 4 litresini memurlar almıyor, istemiyor. Vergiyi tabandan alıp, tavana yaymaları, dolaylı vergileri kaldırıp direkt uygulamalarla sermaye gruplarını vergilendirmeleri gerekiyor, garibanın fakir fukaranın cep telefonlarından ÖTV yi, harçları kaldırmaları, pırlantadan, yatlardan KDV, ÖTV almaları gerekiyor.

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