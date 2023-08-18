Ocak Ayında %43 Zam Neredeyse Kesinleşmişken, Neden Bu Göz Doymazlık !

Ülkede neredeyse on milyon insan, sadece 7500 TL ile yaşamlarını sürdürmeye çabalar durumdayken, Ocak ayında neredeyse 30.000 TL maaş alacak olmamıza rağmen, henüz bu süreç başlamadan isyankar bir tavır sergilemeye başlamanız oldukça düşündürücü.

Unutmamanız gereken şey, bu ülkede sadece memurların bulunmadığıdır; işçiler, emekliler, dul ve yetimler de aynı toplumun bir parçasıdır. Şahsi görüşüme göre, hükümetin, hem biz çalışanlar hem de kamudaki işçiler için yapılan maaş artışlarını abartılı şekilde değil, daha adil bir paylaşım anlayışıyla gerçekleştirmesi gerektiğiydi; böylece emekliler ve diğerleride de bu düzenlemeye dahil edilmeliydi. Daha hakkaniyetli bir bölüşüm olmalıydı.

Tavrınızı şaşkınlıkla takip ediyor ve üzülerek izliyorum. Ülkedeki kaynakların adil bir şekilde dağıtılması gerektiği düşünüldüğünde, beş litre su varsa, memurlar olarak sadece dört litresini talep etmek yerine daha geniş bir perspektiften bakmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bu yaklaşımınız, benim için üzücü bir durum yaratıyor. İnanın, sizin bu tavrınız nedeniyle utanıyorum.