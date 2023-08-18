Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 09:47
MEB GYS'larında sözlü sınav yapmaya devam edecek. Hani artık torpil pardon mülakata kaldırılacaktı.

Bilindiği gibi 2023 genel geçimleri öncesi vaatler havada uçuşuyordu. Bunlardan biride artık kamuya işe alımlarda ve görevde yükselme sınavlarında torpilin mülakatın kaladırılacağı idi. Ama 09 Temmuz 2023 tarihinde yazılı sınavı yapılan MEB GYS için şimdi sözlü sınav hazırlıkları yapılıyor. Yani yine yeniden torpil. Konuyla ilgilenen herkesi sendikalarından bu konuya acilen el atmalarını istemeye davet ediyorum. Zaten MEB'in bu sınavına ilişkin takvimde Mülakat gibi bir kelime ve tarih yoktu. Tabi seçimden önce açıklandı bu takvim. Bu takvimi gören herkes de sanıyordu ki mülakatı kaldırılma sözü şimdiden yerine getirildi. Ama işte durum ortada. Cimer sendikalar ulaşabilen ulaşsın derim. Yine de karar sizin. Saygılar.

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