Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 09:57
Yüksekova nasıl bir yer?

Herkese merhaba. 8 Mayısta yapılan 45.000 öğretmen atamasında yanlış tercih sonucu 41'e kaldım ve 41'den Yüksekova'nın İran taraflarına yakın lojmanı ve servisi olmayan bir köyü çıktı. Görevlendirme olur diyende var olmaz diyende. Benim merak ettiğim bunlar dışında Yüksekova nasıl bir yer? Kış şartları çok sert diye biliyorum. Bunun dışında olumlu - olumsuz ne gibi tarafları var oranın? Annem ve babam biraz endişeli o yüzden bilgi almak istedim. Teşekkür ederim.

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