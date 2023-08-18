Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 10:20
Enflasyon Almıyoruz Uyumayin

Zam ne olursa olsun enflasyon alıyoruz fark etmiyor diyenler yanılıyorlar.

Örnekle gosterelim:

2024 OCAK ZAMMI %15

2024 TEMMUZ ZAMMU %10

BU 6 AYLIK ENFLASYON %20 OLSUN

Buna göre temmuzda alınacak zam

(1.20/1.15) * 1.1 = 1.147

Yani enflasyon %20 çıksa %20 değil %14 zam alacağız.

Bu yüzden oranlar önemli. Eğer 15 10 yerine 15 15 verseler temmuz da zam %20 enflasyonda %20 olur.

Umarım anlatabilmisimdir.

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