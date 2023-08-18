Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 10:31
Ceza Ve Tevkifevlerin den Adalet Bakanlığına Engelli Teknisyen Yer Değişimi HK

merhabalar15 mayısta CTE EKPSS den engelli TEKNİSYEN olarak İş başı yaptım 16 mayısta adliyeye geçiş için dilekçe verdim daha sonuçlanmadı süreç uzun sürer mi TEŞEKKÜRLER.

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