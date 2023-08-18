Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


18 Ağustos 2023 10:36
Europower Enerji bilançosu gelmiş nasıl sizce?

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) 2023 2. çeyrek bilançosu açıklandı. EUPWR 2023 2. çeyrekte 712.216.000 TL net dönem karı elde etti.

https://parafesor.net/europower-enerji-eupwr-2023-2-ceyrek-bilancosu-net-kar-7122-milyon-tl

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