2.il dışı ve 2.il içinde muhtemel boşalacak kadrolar

Valla il içinde denge şuydu boş norma gidenin yeri açılır. Onun yerine de biri atanır. Böyle olmayacaksa bu yapılana il içi denmez il dışından il içi hakkı verildi denir!

Valla il içinde denge şuydu boş norma gidenin yeri açılır. Onun yerine de biri atanır. Böyle olmayacaksa bu yapılana il içi denmez il dışından il içi hakkı verildi denir!