Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 10:49
2.il dışı ve 2.il içinde muhtemel boşalacak kadrolar

Arkadaşlar normalde il içi tayinlerde muhtemel boşalacak kadrolar da tercih ekranında çıkıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bu yapılacak atamada il dışı ile birlikte yapılacak. Bunda da muhtemel boşalacak kadrolar yer alır mı?


ebuducane
Şube Müdürü
18 Ağustos 2023 10:54
İl içi mağdur olmaması için AÇILMALI

geronimooo
Aday Memur
18 Ağustos 2023 10:55

Sadece boş normlar gosterilir


ebuducane
Şube Müdürü
18 Ağustos 2023 11:18
Valla il içinde denge şuydu boş norma gidenin yeri açılır. Onun yerine de biri atanır. Böyle olmayacaksa bu yapılana il içi denmez il dışından il içi hakkı verildi denir!

colt4
Aday Memur
18 Ağustos 2023 12:05

Hiçbir konuda netlik yok herkes çok büyük stres içinde maalesef hocam. Normal şartlarda olması gereken bu ama bakalım nasıl olacak.

ebuducane, 49 dk. önce
Valla il içinde denge şuydu boş norma gidenin yeri açılır. Onun yerine de biri atanır. Böyle olmayacaksa bu yapılana il içi denmez il dışından il içi hakkı verildi denir!
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