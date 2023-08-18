Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Ağustos 2023 10:51
ÜAK'ın, İrtibat ve iltisak nedeniyle başvurusu iptal edilenlerin AYM kararından yararlanamaz kararı

ÜAK 7 Ağustos 2023 tarihli kararında, doçentlik başvurusu iptal edilen adaylar hakkinda 'Anayasa'nın 153. maddesinin 5. fıkrasında yer alan "İptal kararları geriye yürümez" hükmü uyarınca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verdi.

Adayların bu durumda çok iyi hazırlanmış dava dilekçesi ile dava açması gerekiyor. Temel sorun: Dava açma süresi. O nedenle profesyonel bir hukukî destek alınmasını tavsiye ederim.


yökhukuk
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 10:54

Başvurusu durdurulan aday arkadaşlar, AYM kararının uygulanması için yaptığınız ÜAK başvuru sonuçlarına verilen cevapları bu başlık altında paylaşabilirsiniz

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