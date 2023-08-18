Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 10:59
Üniversite Personel Alımı da tecrübe şartı
Bayburt üniversitesi 2 adet şoför alıyor bir sürü kriter koymuş kalmış bir de en az 1 yıllık tecrübe istiyor. Soruyorum bu tecrübe nasıl kazanılacak zaten ehliyet src şartı psikoteknik gibi talepler yetkinliği kanıtlamıyor mu. Var mı sizin de görüşleriniz

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