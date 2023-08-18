Üniversite Personel Alımı da tecrübe şartı

Bayburt üniversitesi 2 adet şoför alıyor bir sürü kriter koymuş kalmış bir de en az 1 yıllık tecrübe istiyor. Soruyorum bu tecrübe nasıl kazanılacak zaten ehliyet src şartı psikoteknik gibi talepler yetkinliği kanıtlamıyor mu. Var mı sizin de görüşleriniz

Bayburt üniversitesi 2 adet şoför alıyor bir sürü kriter koymuş kalmış bir de en az 1 yıllık tecrübe istiyor. Soruyorum bu tecrübe nasıl kazanılacak zaten ehliyet src şartı psikoteknik gibi talepler yetkinliği kanıtlamıyor mu. Var mı sizin de görüşleriniz