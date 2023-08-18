Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 11:03
CEZAEVİ GYS SONUÇ

Evet Arkadaşlar sınav sonuçları açıklanınca buradan paylaşım yapalım. geçmiş yıllarda erken açıklamışlar galiba


akepkral23
Şef
18 Ağustos 2023 11:32

Çok da erken açıklanmayacak gibi duruyor.


sansarsalvo
Şef
18 Ağustos 2023 11:43

Sınavı yapan Ankara Üniversitesi sınav sonuçlarını neden açıklamıyor anlamakta zorlanıyorum. CTE gibi mesai sonrasına bırakmaz umarım.

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