Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 11:07
hem çalışıp hem okumak
devlet Hastanesi'nde 8-4 mesai usulü çalışıyorum . aynı zamanda radyoloji bölümünü üniversitede kazandım ve okumak istiyorum budurumla alakalı kimle görüşmem gerekiyor .ve ya kime dilekçe vermem gerek

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