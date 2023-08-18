Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 11:20
mazeret ataması listesi
arkadaşlar merhaba. liste yayımlanmasığı için göremiyorum, niğdede edebiyat branşında nereler açık yazabilir misini?

demir8121
Aday Memur
18 Ağustos 2023 11:46
mebbiste başvuru ekranınızda dosya var onu açın görürsünüz açılan okulları
Toplam 1 mesaj

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