Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 11:23
"Muhtemel boşalacak" ne demek mazeret tayini kontenjan listesinde?

Listede 7 tane boş, 20 tane muhtemel boşalacak yer gösteriyor. "Muhtemel boşalacakların" hepsi mazeret tayini için başvuruyor olamaz.


Datdiriditdit
Aday Memur
18 Ağustos 2023 11:33

Evet hepsi mazeret ataması için başvurusu yapmış. İl içi ildışı başvurusu yapılmış 20 kurum var. Belki aynı kurumda birden fazla başvuru bile olabilir. Bende 1 iliçi 1 il dışı başvuru olan muhtemel boşalacak kurum var. İl dışı olan ladro muhtemelen boşalacaktır il emri verilirse, ancak il içi olan muhtemel boşalacak kadrolar genelde boşalmaz. Hakkınızda hayırlısı


Datdiriditdit
Aday Memur
18 Ağustos 2023 11:35

Tercihinizin olduğu bölümde kontenjan listesini gösteren bağlantı var. Oradan dosyayı indirip muhtemel boşalacak kadroların durumunu kontrol edebilirsiniz


METE Karan
Aday Memur
18 Ağustos 2023 11:39
Karisilik iki kisi ayni muhtemel boşalacak okul yazınca.ne.olur.

Datdiriditdit
Aday Memur
18 Ağustos 2023 11:41

Kadro boşalırsa hizmet puanı fazla olan atanır. Diğeri durumuna razı olur

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