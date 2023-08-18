Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 12:14
emsal karar ve diploma intibağı hakkında

1-Merhabalar ben 2018 6 ayda göreve başladım.01.07.1998 doğumluyum.4Yıllık Anadolu meslek lisesi mezunuyum.Teknisyen olarak bir devlet kurumunda görev yapmaktayım.

11.06.2018 11.06.2019 AÇIKTAN ATANMIŞTIR. 12 / 3

11.06.2019 11.06.2020 TERFİ 11/ 1

11.06.2020 11.06.2021 TERFİ 11/ 2

11.06.2021 14.06.2021 TERFİ 11 / 3

11.06.2022 14.06.2021 KADRO DERECESİ YÜKSELTİLMİŞTİR 11 / 3

11.06.2022 14.09.2022 TERFİ 10 / 1

14.09.2022 1.08.2023 ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İNTİBAK 8 / 1

1.08.2023 14.08.2023 TERFİ 8 / 2

14.08.2023 - KADRO DERECESİ YÜKSELTİLMİŞTİR 8 / 2

şeklinde ilerlemiş insan kaynaklarına sorduğumda emsal karar dediler ve bu şekilde olması gerekliymiş.Burda bir yanlışlık var mı ?

2-Ben ilk Anadolu meslek lisesi yani teknik lise olarak göreve başladım.14.09.2022 lisans diplomamı verdim.Şimdi İki yıllık kendi alanım ile alakalı teknik bir bölüm diploması verecem kadro derecemi nasıl etkiler.

Şimdiden çok teşekkürler

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