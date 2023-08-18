Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 12:56
Lise branş norm hesabı rehberlik saati

Lisede branş dersleri normu hesaplanırken rehberlik ders saati norma eklenir mi? Daha önce bsşlık açmıştım ancsk ortaokulla ilgili cevaplar geldi? 1 saatlik rehberlik dersi eklenir mi? Eklenirse diyelim tüm zümre öğretmenlerinin rehberliği var hepsi mi eklenir yoksa 1 saat mi eklenir?


Pelinin
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 13:21

Siz soru sorunca ben size böyle mi yapıyorum, bildiğim herşeyi söylüyorum:(


matematikogretmenii
Şube Müdürü
18 Ağustos 2023 13:59
rehberlik dersi norma dahil edilir. zümrenizde kimlerin rehberliği varsa o kadar saat norma dahil edilir.

Pelinin
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 14:00

Teşekkürler yanıt için

matematikogretmenii, 2 dk. önce
rehberlik dersi norma dahil edilir. zümrenizde kimlerin rehberliği varsa o kadar saat norma dahil edilir.
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