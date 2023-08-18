Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 12:57
Erzurum Hizmetici Hakkında

Arkadaslar hayirli gunler diliyorum. Erzurum da resen hizmetici egitim gorevi cikmis. Yalniz bulundugum sehre 11 saat ve bende capraz bag zedelenmesi var. O kadar saati kaldiramam. Ucak biletini karsiliyor mu MEB? Neden ayrintili bilgi vermiyorlar anlamiyorum.

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