Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


18 Ağustos 2023 13:28
halka arzlar peş peşe geliyor Kuzu Grup Halka Arz oluyor

Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(KZGYO) halka arz talep toplama tarihleri açıklandı! Talep toplama tarihleri 21-22-23 Ağustos 2023 olacak. KZGYO halka arz fiyatı ne kadar?

https://parafesor.net/kuzu-grup-halka-arz-talep-toplama-tarihleri-kzgyo-halka-arz-hangi-bankalarda

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