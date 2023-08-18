Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 13:28
Memur-Sen Büyük Bir Cesaret İle 81 İlde Eş Zamanlı Protesto Kararı Almasını Tebrik Ediyorum

Bu adımı atmak ve bu planı hayata geçirmek, gerçekten büyük bir cesaret gerektiriyor. Özellikle de tek parti iktidarının hakim olduğu bir ülkede böylesine cesur kararlar alabilen sendikamı ve değerli başkanım Ali Yalçın'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Her zaman destekçiniziz ve yanınızdayız.


yilmazorlu
Memur
18 Ağustos 2023 13:34

Böyle başlıklarla kafa karıştırmaya çalışma. Yemezler seni tanıyoruz.

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