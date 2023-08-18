Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 13:37
İl emri mi ilçe emri mi?

Selam benim eşimin tayini aydın karpuzluya çıktı fakat orada açık yok aydın genelinde de muhtemelen açılacak bir kaç okul var dün ili aradım beni böyle bir durumda ilçe emrine vereceklerini ilde bekletmeyeceklerini söylediler fakat ben merkez ilçede ikamet edeceğim kızım oradaki bir liseye gidecek oğluma annem orada bakacak 2 yaşında bu durumda dilekçe versem beni il emrinde tutabilirler mi? Çünkü eşimin atandığı ilçe 60 km uzaklıkta ben nasıl bir yol izlemeliyim bu aydın mem in yaptığı keyfi bir uygula mı? Zaten eşimin atandığı ilçe de ilçe emrinde bekleyen öğretmen de varmış ben artık kaçıncı olacağım bilmiyorum 6 kontenjan var 7 öğretmen varmış şu an lütfen bir yol gösterin oğlum küçük ne yapacağımı şaşırdım

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