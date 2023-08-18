Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 13:43
Taslak ders kitabı inceleme, değerlendirme ve uygulama semineri

4 Eylül de Erzurum da bu seminere kursiyer olarak katılacak olan var mı. Ve daha önce Van'da yapılacaktı fakat iptal edilmişti. Bu semineri almadan taslak ders kitabı incelemistik komisyona katılıp. Şimdi kitap inceleyenler bile bu semire çağırıliyor mu


Adalettten
Aday Memur
18 Ağustos 2023 13:45

Bu seminerin ne gibi faydaları vardır

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