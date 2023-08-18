Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 13:57
Kontenjanlar açıklandı

Özür grubu boş kontenjanlar yayımlandı


Pelinin
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 13:58

Nerde


MK37
Aday Memur
18 Ağustos 2023 14:00

Personel MEB adresinde hocam

Pelinin, 2 saat önce

Nerde


Pelinin
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 14:02

Hani yok?


Armaniblue
Aday Memur
18 Ağustos 2023 14:12
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