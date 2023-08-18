Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 14:03
Hizmet puanı ve tayin dönemleri kullanımı

Sağlık bakanlığına Ocak atamasında Tıbbi Sekreter olarak atandım.Daha önce Adalet Bakanlığı'nda 5 sene kamu hizmetim oldu. Hizmet birleştirme yaptım. Ekip portal ve pbs uygulamalarından mevcut puanımı işlenmiş olarak görmekteyim.3+1 gerçekleştikten sonra kadroyu alınca, bahsettiğim mevcut puanımı tayin zamanı kullanabilir miyim?

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