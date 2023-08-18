KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Ağustos 2023 14:10
30. Dönem sözlü tarihi açıklandı

Arkadaşlar 30. Dönem sözlü mülakata 28 Ağustos sabah saat 08:00 da Ankara?da gireceğim o tarih ve saatte girecek olup İstanbul?dan arabasıyla gidecek olan varsa yakıtına ortak olarak gelebilirim

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