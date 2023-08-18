Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 14:19
MEB EMEKLİLİK İKRAMİYESİ

Millî Eğitim Bakanlığın'dan 2023 Temmuz ayından itibaren emekli olan öğretmen ve memurlar hala maaş ve ikramiyesini alamadı,ALO 170 e-devlet'te ne yazıyorsa onu söylüyor,il SGK ve MEM biz gönderdik evrak Ankara'da diyor,e- devlet 1 aydır "uzman onayladı karar ilk ödeme servisinde"diyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilik Daire Başkanlığı'nda telefona bakan yok. Arkadaşlar biz 4/C'liyiz ya yani her evrağımız tam ,Devletimize uzun yıllar sadakatle görev yaptık,bir kurumun keyfiligi yüzünde mağdur oluyoruz, sağdan soldan borç mu bulalım,yasal hakkımızı almak için eylem mi yapalım ayıptır,verin bizim ikramiyemizi, binlerce öğretmen mağdur.

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