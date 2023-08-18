Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Ağustos 2023 14:29
Göreve İade Sonrası Geriye Dönük Haklara İcra Koyulabilirmi
Arkadalar merhaba. 30 temmuz 2022 ihrac oldum bankalara kredileirmi düzenli ödüyordm ama malum ihraç olunca icralık olduk. 10 Temmuz 2023 te iade oldum bankalar icra dairesi araclgıyla emniyete icra yazısı göndermiş. Sorum su idari acıdan sorustruma sıkıntı yasarmıyım birde geriye dönük toplu yatacak paralara icra koyup kestirebilirler mi yoksa sadece maasın 4 te 1 ine mi icra konur bilen arkdslar cevapalrsa sevnrm. Rabbim kimseye yasatmasn tekrar dan aynı sıkntlari

forester8065
Aday Memur
18 Ağustos 2023 14:31
devrem icra dosya sırası hangisi önce gittiyse 1/4 oranında ona kesilir koysalar bile itiraz edersin maaşın dörtte birini kadar keser böyle devam eder
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