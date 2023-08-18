8077 ilave ödene hakkında

Dün ATV'de olusacak zam hakkında memur maaşlarının olası senaryosunu konuşuyorlardi. seyyanen verilen ödenek dahil edilirse şu kadar edilmezse şu kadar diye anlatıyorlardi. ben oransal olarak zamlanacak diye biliyorum ama kafami karıştırdilar. bu zamana kadarda olanları görünce olmaz yapamazlar diyemiyorum

Dün ATV'de olusacak zam hakkında memur maaşlarının olası senaryosunu konuşuyorlardi. seyyanen verilen ödenek dahil edilirse şu kadar edilmezse şu kadar diye anlatıyorlardi. ben oransal olarak zamlanacak diye biliyorum ama kafami karıştırdilar. bu zamana kadarda olanları görünce olmaz yapamazlar diyemiyorum