Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 14:51
8077 ilave ödene hakkında
Dün ATV'de olusacak zam hakkında memur maaşlarının olası senaryosunu konuşuyorlardi. seyyanen verilen ödenek dahil edilirse şu kadar edilmezse şu kadar diye anlatıyorlardi. ben oransal olarak zamlanacak diye biliyorum ama kafami karıştırdilar. bu zamana kadarda olanları görünce olmaz yapamazlar diyemiyorum

serpili
Başbakan Müsteşarı
18 Ağustos 2023 14:57

8000 i ayrı vermelerinin nedeni onu zam oranının dışında bırakmak içindi yoksa yekten yüzde yaparlardı niye önce oransal sonra üstüne seyyanenle uğraşsınlar


FATİH0606
Memur
18 Ağustos 2023 14:58
ocaktan sonra her ay gerye dönük 8077 tl kesinti olacakmış.

FATİH0606
Memur
18 Ağustos 2023 14:59
aileden her bir birey için de 8077 tl kesilecekmiş.

FATİH0606
Memur
18 Ağustos 2023 15:01
bu konu daha önce mala anlatılır gibi anlatıldı. hala trollük peşindesiniz. trol maaşlarıda artacakmış hadi iyisiniz

xLmx
Memur
18 Ağustos 2023 15:04
kardeşim trol için açmadım. bende katsayiya bağlandığı için bundan sonra oransal olarak artacağını biliyorum. haberde o şekilde konuştular. alttan mesajımı veriyorlar acaba diye düşündüm. herşeyi bekler olduk
FATİH0606, 49 dk. önce
bu konu daha önce mala anlatılır gibi anlatıldı. hala trollük peşindesiniz. trol maaşlarıda artacakmış hadi iyisiniz

arastirmagorevlisiii
Şef
18 Ağustos 2023 15:08

ATV izliyorsanız beyninizin sulanması normal :)

xLmx, 46 dk. önce
kardeşim trol için açmadım. bende katsayiya bağlandığı için bundan sonra oransal olarak artacağını biliyorum. haberde o şekilde konuştular. alttan mesajımı veriyorlar acaba diye düşündüm. herşeyi bekler olduk

MDuffy
Aday Memur
18 Ağustos 2023 15:18

arkdaşım bakan zamanında açıklama yapmıştı, gelecek zam oranı 8077 ye de yansıyacak o harici diye bir şey yok.kafan karışmasın her habere inanma.


MDuffy
Aday Memur
18 Ağustos 2023 15:20

bakan açıklama yaparken dedi ki seyyanen zamda gelecek olan oranlarla birlikte artış olacak dedi.yani mala anlatı gibi anlattı.halen amacınız ne anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorsunuz yada ortalığı karıştırmak istiyorsunuz.

serpili, 53 dk. önce

8000 i ayrı vermelerinin nedeni onu zam oranının dışında bırakmak içindi yoksa yekten yüzde yaparlardı niye önce oransal sonra üstüne seyyanenle uğraşsınlar

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