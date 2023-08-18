Eş durumundan sonra 2. İl dışına başvurabilir miyim?

Muhtemelen öyle olur hocam. Bir daha ona da iptal hakkı verip bekleyeceklerini zannetmiyorum çünkü takvimin bir an önce işlemesi gerekiyor.

Muhtemelen öyle olur hocam. Bir daha ona da iptal hakkı verip bekleyeceklerini zannetmiyorum çünkü takvimin bir an önce işlemesi gerekiyor.