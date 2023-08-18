Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Ağustos 2023 15:00
Eş durumundan sonra 2. İl dışına başvurabilir miyim?

Eş durumu için ön başvuruda bulunmuştum. Fakat sonrasında biliyorsunuz ki ikinci il dışı olacak dendi. Ben şimdi tercih yapıp yerleşirsem ikinci il dışını kesin olarak kaybediyor muyum?


sinelt
Daire Başkanı
18 Ağustos 2023 15:03
Muhtemelen öyle olur hocam. Bir daha ona da iptal hakkı verip bekleyeceklerini zannetmiyorum çünkü takvimin bir an önce işlemesi gerekiyor.

sezzzzz
Aday Memur
18 Ağustos 2023 15:06

Peki şimdi tercih yapmazsam, ikinci eş durumunda kullanabilir miyim ? Ne karmaşa oldu cidden ya:)

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