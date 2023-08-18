KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Ağustos 2023 15:04
28.dönem dava ile sözlü ve 30.dönem sözlü
merhaba arkadaşlar, bugün mülakat tarihleri belli oldu ancak şunu merak ediyorum: ben 28.dönemde dava açmıştım ve kazandım 30.dönem sözlü mülakatlarına çağırdılar ancak 30.dönem mülakarlarınada girdim spora sonrada sözlüye kaldım. benim iki tane sözlüye girmem gerekmiyor mu açıklanan tarih 5 Eylül ve 5 eylülde dava ile dönenler mülakata giriyor benim anlamadığım 30.dönemde normal olarak girdiğim mülakat neoldu ona ne zaman gireceğim bir tarih bildirmemişler

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