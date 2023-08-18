28.dönem dava ile sözlü ve 30.dönem sözlü

merhaba arkadaşlar, bugün mülakat tarihleri belli oldu ancak şunu merak ediyorum: ben 28.dönemde dava açmıştım ve kazandım 30.dönem sözlü mülakatlarına çağırdılar ancak 30.dönem mülakarlarınada girdim spora sonrada sözlüye kaldım. benim iki tane sözlüye girmem gerekmiyor mu açıklanan tarih 5 Eylül ve 5 eylülde dava ile dönenler mülakata giriyor benim anlamadığım 30.dönemde normal olarak girdiğim mülakat neoldu ona ne zaman gireceğim bir tarih bildirmemişler

merhaba arkadaşlar, bugün mülakat tarihleri belli oldu ancak şunu merak ediyorum: ben 28.dönemde dava açmıştım ve kazandım 30.dönem sözlü mülakatlarına çağırdılar ancak 30.dönem mülakarlarınada girdim spora sonrada sözlüye kaldım. benim iki tane sözlüye girmem gerekmiyor mu açıklanan tarih 5 Eylül ve 5 eylülde dava ile dönenler mülakata giriyor benim anlamadığım 30.dönemde normal olarak girdiğim mülakat neoldu ona ne zaman gireceğim bir tarih bildirmemişler