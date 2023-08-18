Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


18 Ağustos 2023 15:09
Arıza Lambası Yanmasi
Arkadaşlar merhaba aracim hyundai accent lpgli uzun yolda motor arıza lambası yaktı servise götürdüm bilgisayara bağlanıp bakıldığında lpgden dolayı fakir karışım olduğunu lpgciye gidip biraz actirmami söyledi aynı sorun 1 buçuk yıl önce de arıza lambası yanmıştı yine bilgisayara baglattip oksijen sensörü temizlenmeli dediler bu durum 1 buçuk 2 yılda tekrar yine arıza lambası yakar yılda 1 temizlet dediler lpgden kaynaklı yani fakir karşımdan dolayı mı yoksa oksijen sensöründen olabilir mi acaba oksijen sensörü de lpg ile alakalı mı?

Çok Yazılan Konular

Ek Mtv muafiyet

Sözlük

anlatım bozukluğu 1 Yay erkeği 1 seo 1 haymana karası 1 balık burcu erkeği 2 Bugün olanlar 1 gagavuz türkleri 1 gurur yapmak 1 dünyanın en güzel ülkesi 1 trabzon 5

Son Haberler

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldiSivas'ta bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdüKonya'da araçlarında abartı egzoz kullanan 55 sürücüye 223 bin lira ceza kesildi15 yıl hizmet + 61 yaş emekliliği nedir? Normal emeklilikle farkı var mıdır?MEB özel yetenekli öğrencileri destekleyecek aile eğitim programları hazırladı

Editörün Seçimi

%5 %6 zamlar insan onuruna, haysiyetine en ağır hakarettir Hükümetin teklifi çok çok düşük. Zam değil hakaretcumhurbaşkanının aylık 3.233 katsayı borcu var.Memursen üyeleri..KESK' in 1 Günlük İş Bırakma Eylemi2023 Ağustos maaşlarımızı yazalımMemurluk BitmiştirOluşacak enflasyon farkının sebebi kamu çalışanları mı?Muhabir Ali Yalçın'a soruyor: Olmazsa olmazınız nedir?