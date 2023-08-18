Arıza Lambası Yanmasi

Arkadaşlar merhaba aracim hyundai accent lpgli uzun yolda motor arıza lambası yaktı servise götürdüm bilgisayara bağlanıp bakıldığında lpgden dolayı fakir karışım olduğunu lpgciye gidip biraz actirmami söyledi aynı sorun 1 buçuk yıl önce de arıza lambası yanmıştı yine bilgisayara baglattip oksijen sensörü temizlenmeli dediler bu durum 1 buçuk 2 yılda tekrar yine arıza lambası yakar yılda 1 temizlet dediler lpgden kaynaklı yani fakir karşımdan dolayı mı yoksa oksijen sensöründen olabilir mi acaba oksijen sensörü de lpg ile alakalı mı?

Arkadaşlar merhaba aracim hyundai accent lpgli uzun yolda motor arıza lambası yaktı servise götürdüm bilgisayara bağlanıp bakıldığında lpgden dolayı fakir karışım olduğunu lpgciye gidip biraz actirmami söyledi aynı sorun 1 buçuk yıl önce de arıza lambası yanmıştı yine bilgisayara baglattip oksijen sensörü temizlenmeli dediler bu durum 1 buçuk 2 yılda tekrar yine arıza lambası yakar yılda 1 temizlet dediler lpgden kaynaklı yani fakir karşımdan dolayı mı yoksa oksijen sensöründen olabilir mi acaba oksijen sensörü de lpg ile alakalı mı?