Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 15:10
Kadrolu istifa edip sözleşmeli olarak atanmak

Merhaba arkadaşlar ben 2020 kpss puanıyla 2022 Ocak ayında atandim daha sonra kanunla verilen hakla kadroya geçtim 2024 yili kpss sınavına girip istifa edip ailemin yaşadığı şehire sözleşmeli olarak atansam cezasi olur mu ?


lDeimosl
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 15:22

Kadroya geçtiğiniz tarihten bir yıl sonra sorun olmaz.

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