Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ağustos 2023 15:11
becayiş
diyarbakır verilir samsun alınır laboratuvar

lDeimosl
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 15:21

Diyarbakır?la Samsun aradında becayiş olmaz.


bilgeyazici
Aday Memur
18 Ağustos 2023 15:39
neden
lDeimosl, 30 dk. önce

Diyarbakır?la Samsun aradında becayiş olmaz.


lDeimosl
Genel Müdür
18 Ağustos 2023 15:40

Yönetmeliği okuyun. Becayiş aynı bölgedeki iller arasında olur.


bilgeyazici
Aday Memur
18 Ağustos 2023 15:41
yaa bilmiyordum teşekkürler
lDeimosl, 11 dk. önce

Yönetmeliği okuyun. Becayiş aynı bölgedeki iller arasında olur.

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