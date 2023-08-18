Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ağustos 2023 15:24
Memnunsen'den Eylem "Memurlar Haftasonu İş Bırakıyor"

Evet arkadaşlar, inanıyorum çok büyük katılım olacaktır :DDD


Devir Kötü
Şube Müdürü
18 Ağustos 2023 15:25

Kaldı 2 saat arkadaşlar pazartesi sabah saat 8'e kadar eylemdeyiz :pp

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